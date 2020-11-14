Болельщики собирают подписи, чтобы вернуть Дзюбу в сборную

Петицию подписали более 43 тысяч человек.

Футбольные болельщики создали петицию, чтобы вернуть нападающего Артема Дзюбу в состав сборной России. Она опубликована на сайте Change.org и собрала уже более 40 тысяч подписей.

Автор петиции отмечает, что публикация интимного ролика не является весомой причиной для отстранения игрока. Он просит дать Дзюбе возможность выходить на поле и заниматься тем, что у него хорошо получается. Также инициатор создания петиции призвал наказать тех, кто причастен к распространению видео.

Напоминаем, что в сеть попал ролик, на котором Дзюба самоудовлетворяется. Известно, что телефон футболиста взломали, а затем просили пять миллионов долларов. Дзюба отказался платить и теперь наблюдает за последствиями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Артем Дзюба признан лучшим игроком в матче с «Краснодаром».