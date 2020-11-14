Петербуржцев напугал пьяный мужчина с предметом, похожим на гранату

Агрессивного горожанина задержали.

В Невском районе накануне, 13 ноября, горожане заметили странного мужчину. Они отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя агрессивно. Гражданин к тому же размахивал предметом, похожим на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Все случилось на улице Крыленко. Прохожие очень напугались и вызвали сотрудников правоохранительных органов. На место приехали росгвардейцы, которые задержали злоумышленника. Взрывотехники ОМОН осмотрели предмет и выяснили, что перед ними – учебно-имитационная граната, которая не представляет никакой опасности.

Ранее в gazet.spb.ru сообщалось, что агрессивный петербуржец с Витебского проспекта стал фигурантом двух дел.