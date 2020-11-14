Путин заявил, что десятки стран хотят купить российскую вакцину от коронавируса

Он считает, что граждане всех государств должны иметь доступ к препарату.

Президент России Владимир Путин признался, что десятки стран выразили желание приобрести отечественную вакцину от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. Также власти других государств отмечают, что готовы наладить совместное производство препарата.

Путин отметил, что Россия изобрела и зарегистрировала две вакцины. Сейчас ожидается регистрация третьего препарата. Глава страны убежден, что все люди на земле должны иметь доступ к вакцине.

«Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе на безвозмездной основе»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков отрицает причастность дочери Путина к появлению вакцины.