Готов встречать туристов: в Монрепо завершилось благоустройство территории парка

Уже в следующем году знаковыми туристическими точками парка станут отреставрированный источник «Нарцисс», топиарный сад, мосты на «Елисейских полях», пирсы и долина «Розенталь». Фото: lenobl.ru

Уже в следующем году знаковыми туристическими точками парка станут отреставрированный источник «Нарцисс», топиарный сад, мосты на «Елисейских полях», пирсы и долина «Розенталь». Фото: lenobl.ru

Парк в Монрепо после завершения работ по благоустройству готов удивить посетителей уникальным топиарным садом, фонтаном «Нарцисс», экспериментальным мхом и много другим.

Высадка нескольких видов мха на площади свыше 1,4 тысячи «квадратов» — уникальный проект, впервые осуществленный в России. Специалисты исследовали ландшафт, чтобы узнать, какой была почва парка в XVIII веке, во время жизни его основателя, барона Людвига Николаи.

В следующем году в парке Монрепо продолжатся восстановительные работы: приступят к благоустройству территории вокруг Усадебного дома, закончат создание оранжереи в Доме садовника. Кроме того, для посещения откроются главный усадебный дом и Библиотечный флигель. На сегодняшний день ремонтно-реставрационные работы в парке завершены на 80%. В проект вложено 1,9 млрд рублей, 25% от которых выделено из областного бюджета, а остальная сумма — в рамках проекта Фонда инвестиционно-строительных программ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилась реставрация надгробного памятника Достоевского.