Леус: в воскресенье Петербург ждет минимальная вероятность дождей

Погода будет облачной, но осадков не ожидается. Фото: Baltphoto

Погода будет облачной, но осадков не ожидается. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 15 ноября, ведущий сотрудник метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус по традиции поделился в своем Facebook прогнозом погоды на день для Северной столицы.

Как пишет Леус, сейчас Петербург находится на периферии антициклона — погодные условия в городе на Неве определяет его гребень вытянувшийся с юго-востока. Благодаря создавшимся обстоятельствам в Северной столице сохранится облачная с прояснениями погода, вероятность осадков — минимальная.

В течение дня столбик термометра не поднимется выше отметок 0…+2 градуса, в Ленобласти средняя температура составит -2…+3 градусов. Ветер остается юго-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня поднимется до 770 мм рт. ст., что значительно превышает норму.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, когда европейскую часть России покроет снег.