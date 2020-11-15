Воскресным утром 15 ноября пробки в Петербурге оценивают на 1 балл

В воскресенье, 15 ноября, по состоянию на 9 утра на дорогах Северной столицы движение транспорта максимально свободное.

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность улиц на 1 балл, а «красных» зон на карте практически нет. Заторы наблюдаются на площади Восстания, возле Благовещенского и Дворцового мостов, а также Биржевого моста на стрелке Васильевского острова. Пробка образовалась на улице Льва Толстого в районе станции метро «Петроградская».

Кроме того, автомобилистов предупреждают о перекрытии движения Песочной набережной и улицы Профессора Попова. Затруднен проезд по Индустриальному проспекту возле пересечения с проспектом Косыгина. При этом даже в таких загруженных обычно районах как Мурино и Девяткино сегодня спокойно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о новых ограничениях на дорогах Санкт-Петербурга, вступивших в силу с 13 ноября.