В Петербурге ограничат движение по нескольким адресам с 13 ноября

В Петербурге ограничат движение по некоторым адресам. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге ограничат движение по некоторым адресам. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Государственная административно-техническая инспекция предупреждает автовладельцев Северной столице о планируемых ограничениях дорожного движения с 13 по 15 ноября.

Как сообщают в ведомстве, с 13 ноября в городе закрывается съезд и ограничивается движение с Пискаревского проспекта на проспект Непокоренных. Водителям стоит поискать другой маршрут до 15 ноября. На участке будут проводить работы по устройству теплопровода.

Также с 14 по 15 ноября закрывается направление движения транспорта по проспекту Чернышевского. Участок от Шпалерной улицы до Захарьевской улицы будет недоступен водителям из-за ремонта газопровода.

По 6-му Верхнему переулку у проспекта Энгельса закрывается движение с 14 по 15 ноября. Будут производиться работы по прокладке теплосети.

Напомним, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов на время ремонтных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога.