В Петербурге ограничат движение по нескольким адресам с 13 ноября

Государственная административно-техническая инспекция предупреждает автовладельцев Северной столице о планируемых ограничениях дорожного движения с 13 по 15 ноября.
Как сообщают в ведомстве, с 13 ноября в городе закрывается съезд и ограничивается движение с Пискаревского проспекта на проспект Непокоренных. Водителям стоит поискать другой маршрут до 15 ноября. На участке будут проводить работы по устройству теплопровода.
Также с 14 по 15 ноября закрывается направление движения транспорта по проспекту Чернышевского. Участок от Шпалерной улицы до Захарьевской улицы будет недоступен водителям из-за ремонта газопровода.
По 6-му Верхнему переулку у проспекта Энгельса закрывается движение с 14 по 15 ноября. Будут производиться работы по прокладке теплосети.
Напомним, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов на время ремонтных мероприятий.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога.