В Выборгском районе полицейские провели рейды по «резиновым» квартирам

В Выборгском районе полицейские провели рейды по &#171;резиновым&#187; квартирам
"Традиционно помимо выявления правонарушений сотрудники полиции провели и профилактическую работу с пожилыми людьми в целях предупреждения совершения преступлений в отношении них", - добавил заместитель начальника полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга Евгений Сеферов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По итогам масштабного профилактического рейда было проверено свыше 3 тысяч квартир, среди них обнаружено пять «резиновых», где зарегистрировано огромное количество человек, преимущественно — мигрантов.

Инспекция проводилась в четверг, 12 ноября. Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир в Выборгском районе, а также легальность проживания в них арендаторов. В первую очередь, стражи порядка стремились выявить нарушения миграционного законодательства и пресечь появление «резиновых» квартир.

В рейде задействовали около 70 участковых. Они выявили более 350 квартир, законность сдачи в аренду которых вызывает сомнения. В пяти из них, расположенных на улицах Дудина и Абрамова, массово проживали иностранцы. В результате 27 мигрантов привлечены к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Уральской подрались два мигранта. Для одного из них стычка закончилась летальным исходом.

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