В Невском районе мужчина ударил ножом подростка и скрылся

В Петербурге подросток попал в больницу с ножевым ранением. Сейчас полиция выясняет, почему это произошло.

Инцидент произошел 14 ноября около 20 часов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Невского района поступило сообщение о ножевом ранении у дома на проспекте Пятилеток. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что неизвестный мужчина в ходе конфликта ударил 16-летнего подростка ножом, после чего скрылся.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, потребовал передать ему деньги, но ей удалось сбежать.