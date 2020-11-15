В Невском районе мужчина ударил ножом подростка и скрылся

В Невском районе мужчина ударил ножом подростка и скрылся
Злоумышленник разыскивается. Фото: Baltphoto

В Петербурге подросток попал в больницу с ножевым ранением. Сейчас полиция выясняет, почему это произошло.

Инцидент произошел 14 ноября около 20 часов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Невского района поступило сообщение о ножевом ранении у дома на проспекте Пятилеток. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что неизвестный мужчина в ходе конфликта ударил 16-летнего подростка ножом, после чего скрылся.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, потребовал передать ему деньги, но ей удалось сбежать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нож подросток полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах
В Невском районе мужчина ударил ножом подростка и скрылся
Петербургский врач-эндокринолог рассказал, что COVID-19 может вызывать ...
В Приозерске угонщик во время драки упал на свой нож и умер
В Выборгском районе полицейские провели рейды по «резиновым» квартирам
В Петербурге младенец получил серьезные травмы после падений с кровати
Прямая линия губернатором Ленобласти состоится 16 ноября
В Петербурге задержали вора-рецидивиста, обокравшего квартиру на Сикейроса