В квартире в Ленобласти нашли труп беременной женщины

В квартире в Ленинградской области нашли труп женщины, которая была на 32-й неделе беременности.

Родственники начали беспокоиться, после того как женщина перестала выходить на связь, сообщает РЕН ТВ.

Троюродная сестра пришла к ней в квартиру, которая находится в доме на улице Вахрушева во Всеволожске и обнаружила ее лежащей на спине с пеной у рта.

Врачи прибыли на место происшествия, они могли только констатировать смерть женщины. Погибшую забрали в больницу в надежде спасти ребенка. Незадолго до смерти она жаловалась на плохое самочувствие.

Известно также, что несколько лет назад погибшая попала в аварию и перенесла инсульт, после этого у нее начались проблемы с давлением. Из-за беременности врачи запретили ей принимать лекарства.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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