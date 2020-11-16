Названы первые симптомы рака мозга

У людей с онкологией головного мозга могут появляться быстрая утомляемость, головокружения и тошнота. Фото: pixabay.com

У людей с онкологией головного мозга могут появляться быстрая утомляемость, головокружения и тошнота. Фото: pixabay.com

Головная боль является самым распространенным симптомом опухоли головного мозга. Об этом рассказал онколог Михаил Мяснянкин.

По его словам, на ранних этапах рак головного мозга развивается бессимптомно, однако позже могут проявляться такие симптомы, как головокружение, утомляемость, тошнота, судороги, потеря сознания, ухудшение слуха и зрения.

Специалист рассказал в интервью Пятому каналу, что при появлении первых симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог перечислил ложные признаки рака. Он отметил, что бывает такое, когда человеку ставят неверный диагноз.