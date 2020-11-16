В Петербурге задержали 20-летнего жителя Псковской области с 10 граммами амфетамина

Сотрудники транспортной полиции Северной столицы задержали на перегоне между железнодорожными станциями «Волковская» и «Воздухоплавательный Парк» 20-летнего молодого человека, оказавшегося закладчиком.

При себе у задержанного гражданина была наплечная сумка, осмотр которой показал, что молодой человек носил с собой пять свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, он успел сделать так называемые «закладки», куда положил еще 13 свертков с аналогичным веществом. Все обнаруженные наркотики были изъяты.

Экспертиза показала, что изолентой были замотаны вещества амфетаминовой группы общей массой около 10 грамм, что является крупным размером. Оказалось, безработный молодой человек приобретал наркотики в интернете и позже перепродавал их. Ему грозит лишение свободы до 20 лет и штраф до 1 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга задержали двоих наркосбытчиков.