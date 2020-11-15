Двух наркосбытчиков задержали в лесу на Героев

Двух наркосбытчиков задержали в лесу на Героев
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции задержали двух предполагаемых наркосбытчиков в Красносельском районе Петербурга.

Их задержали в лесу, где полиция нашла запрещенные вещества. Одному 21 год, а другому 37 лет.

Их заметили в лесополосе на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Черкасова. При осмотре места обнаружили восемь предметов из темного пластилина. Экспертиза показала, что в пластилине содержались запрещенные вещества.

«Изъятое вещество является смесью, содержащей наркотическое средство метилметкатион общей массой 14,64 г», — сообщили в ГУ МВД по Петербурге и региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный оборот наркотических веществ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция провела очередной антинаркотический рейд в ночных клубах в центре города. Нескольких посетителей отправили на медосвидетельствование, а на полу нашли «сбросы». На полу одного из заведений нашли пять «сбросов», содержащих синтетические наркотики.

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