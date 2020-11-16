«Там было не 2 млн, а гораздо больше»: Харитонов уточнил сумму долга Яндиева

&#171;Там было не 2 млн, а гораздо больше&#187;: Харитонов уточнил сумму долга Яндиева
Адам Яндиев. Фото: instagram.com/adam_yandiev_boroda/

Боец MMA Сергей Харитонов уточнил сумму долга экс-бойца UFC Адама Яндиева.

Ранее сообщалось, что драка произошла из-за долга в 2 млн рублей.

По словам Харитонова, его коллега по смешанным единоборствам задолжал ему не 2 миллиона, а гораздо больше, сообщает телеканал RT.

«Да, вся это ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не 2 млн, а гораздо больше», – отметил он.

Напомним, 13 ноября, стало известно, что Харитонов был избит Яндиевым в Москве.

Причиной конфликта стала финансовая задолженность. Харитонов попал в больницу с сотрясением мозга, у него также травма правого глаза и перелом носа. Яндиев стал фигурантом уголовного дела. Его задержали в качестве подозреваемого по делу о драке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении бойца Яндиева за драку с спортсменом ММА Сергеем Харитоновым. Отмечается, что дело в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева заведено по статье 115, – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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