В Пулково задержали похитителей элитной парфюмерии на 10 тысяч рублей

В Пулково задержали похитителей элитной парфюмерии на 10 тысяч рублей
Злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

К сотрудникам транспортной полиции в Пулково обратился директор одного из магазинов в зоне дюти-фри, который сообщил о пропаже парфюмерного набора, стоимостью около 10 тысяч рублей.

Стражи правопорядка оперативно вычислили, что к совершению преступления причастны двое пассажиров в возрасте 20 и 21 года, вылетающих в Москву. Находясь в нетрезвом состоянии, они решили заглянуть в магазин. Алкоголь придал молодым людям смелости, и они решили украсть парфюм.

К счастью, им не удалось покинуть торговую точку незамеченными — несостоявшихся воров незамедлительно задержали сотрудники полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кроме того, нарушителей привлекут к административной ответственности за появление в общественном месте нетрезвыми — им грозит до 15 суток ареста. Похищенный парфюм изъяли и вернули в магазин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в кофейне на Невском проспекте задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

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