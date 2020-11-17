На Литейном массовая авария: есть пострадавший

На Литейном массовая авария: есть пострадавший
В аварии пострадал один человек. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Медики госпитализировали пассажира такси – непонятно, в каком состоянии он находится.

В Санкт-Петербурге вечером 16 ноября произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Литейном проспекте недалеко от Мариинской больницы. Там по неустановленной причине столкнулись четыре автомобиля.

«Я видел только разложенные на проезжей части 4 штуки и сзади на большом эвакуаторе ещё 3-4 битых было»,

— объяснил увиденное очевидец.

В результате пострадал пассажир такси, который на протяжении некоторого времени лежал обездвиженный. На место уже прибыли сотрудники спецслужб, в том числе медики. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Российском автобус СКА угодил в аварию. Непонятно, пострадал ли кто-нибудь и что стало причиной инцидента.

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