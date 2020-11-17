Валерий Брагин прокомментировал победу СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу команды в матче против «Салавата Юлаева».

«Вытащили игру с 0:2, проявили характер, выиграли в овертайме. Молодцы ребята, достали из себя эмоции, сыграли более активно. Очень важная победа», — отметил тренер.

Напомним, 16 ноября СКА в овертайме обыграл уфимский «Салават Юлаев». В составе СКА заброшенными шайбами отличились Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.

СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 35 очков. Следующий матч состоится 18 ноября. СКА сыграет с челябинским «Трактором».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Она завершилась победой СКА со счетом 3:2.