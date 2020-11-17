Боец UFC Яндиев рассказал подробности конфликта с Харитоновым

Боец UFC Адам Яндиев рассказал подробности конфликта, который закончился, с Сергеем Харитоновым.

По его словам, он просил Харитонова и его друга Руслана Абдо извиниться за свои слова, а в ответ услышал грубые слова, что он стерпеть не смог.

«Я выхожу из этих дверей и последний раз говорю ему: «Сергей, извинись». На что он мне со слюнями в лицо говорит: «Да пошел ты». После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть. Ну и дальше вы все сами видели», — рассказал он, сообщает Podcast Golitsin Experience.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 13 ноября. Харитонов был избит Яндиевым в Москве. Драка произошло в «Лужниках». После этого Харитонов попал в больницу с сотрясением мозга, у него также диагностировали травму правого глаза и перелом носа. Сейчас Яндиев задержан в качестве подозреваемого по делу о драке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении бойца Яндиева за драку с спортсменом ММА Сергеем Харитоновым. Дело в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева заведено по статье 115, – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».