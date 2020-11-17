Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу

Дрессировщика, народного артиста России Аскольда Запашного экстренно госпитализировали.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник, художественного руководителя Большого московского цирка увезли в больницу болями в груди и пониженной температурой.

Артиста госпитализировали в одну из больниц Москвы вечером 16 ноября.

По предварительной информации, состояние Запашного оценивается как средней степени тяжести, он будет находиться в реанимации, сообщает «Пятый канал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дрессировщик Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике в Германии. Артист отмечает, что подобную операцию он перенес не в первый раз. Как рассказал Запашный в своем Instagram-аккаунте, операция была срочной и совершенно не входила в его планы.