В Куйвозовском спасатели тушили дом

В Куйвозовском спасатели тушили дом
Справиться с огнем удалось в 3:22. Фото: Pixabay

В ночь на 17 ноября во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Там загорелся частный дом на общей площади 116 кв. метров.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что загорелся дом в СНТ Виктория в Куйвозовском сельском поселении.

Сообщение о пожаре поступило в 1:56. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 3:22. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что восемь пожарных тушили огонь в одной из квартир в Выборгском районе Ленинградской области. Пожар был ликвидирован за час.

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