Названа причина госпитализации Аскольда Запашного

Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу из-за того, что у него упало давление, он находится в сознании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирку.

Там отметили, что у Запашного нет коронавируса и добавили, что в субботу он планирует вернуться к работе. Сейчас он чувствует себя хорошо.

«Он с нами на связи. И в субботу готов выйти на манеж к зрителям», — рассказали в пресс-службе цирка.

Напомним, артиста госпитализировали в московскую Первую Градскую больницу вечером 16 ноября. Сообщалось, что он попал в реанимацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дрессировщик Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике в Германии. Артист отмечает, что подобную операцию он перенес не в первый раз. Как рассказал Запашный в своем Instagram-аккаунте, операция была срочной и совершенно не входила в его планы.