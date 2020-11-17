Петербуржец получил 3 года «строгача» за кражу 2,8 млн у возлюбленной

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении кражи. Он оставил без денег свою возлюбленную.

Преступный инцидент произошел в одной из квартир по Парашютной улице. По данным следствия, в период с 7 декабря 2019 года по 15 июня текущего года мужчина, находясь в квартире по указанному адресу, тайно похитил денежные средства в размере: 1,5 млн рублей, 16 200 долларов, 2,8 тыс. Евро. Общая сумма ущерба составила 2 839 637,78 рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, ранее подсудимый виновным себя признал полностью, но от дачи показаний отказался.

В ходе следствия потерпевшая пояснила, что копила деньги 13 лет в разной валюте. В августе прошлого года она познакомилась с обвиняемым, около года они состояли в романтических отношениях. Мужчина изредка приезжал к женщине в гости. Наличие и количество денежных средств, оставленных в квартире, потерпевшая не проверяла, но 15 июня обнаружила их отсутствие.

В ходе судебных разбирательств обвинение, предъявленное мужчине, смягчили, уменьшив сумму ущерба до 2 809 637, 78 — в ходе следствия потерпевший вернул бывшей возлюбленной 30 тыс. рублей. Данный иск он признал.

Суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на 3 года 7 месяцев.

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