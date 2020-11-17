Дому на Васильевском больше не грозит обрушение, жильцы вернулись в свои квартиры

Доходный дом был построен более ста лет назад, в 1912 году. Фото: citywalls.ru

Доходный дом был построен более ста лет назад, в 1912 году. Фото: citywalls.ru

В понедельник, 16 ноября, на 18-линии Васильевского острова, 19, в квартире на верхнем этаже обрушился потолок. Пришлось эвакуировать 15 человек.

Сегодня жильцы смогли вернуться домой, однако постройку продолжают обследовать эксперты, которые оценят масштаб повреждений. Также ведутся переговоры с собственником о начале разбора завалов после обрушения. Как передает телеканал «Санкт-Петербург» хозяин квартиры затеял ремонт и убрал две несущие опоры, что и привело к обрушению чердачных перекрытий.

Сейчас потолок фактически держится на одной оставшейся перегородке. Кроме того, в доме отключено горячее водоснабжение, поскольку во время ЧП радиаторы в пострадавшей квартире вырвало из стены. В случае, если собственник даст добро на устранение повреждений, тепло вернется в течение дня, как объяснил заместитель гендиректора управляющей компании дома Евгений Подвальный.

Также по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о подробностях инцидента, предоставленных администрацией Василеостровского района.