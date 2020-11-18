Как получить пособия на детей от 3 до 7 лет — инструкция Gazeta.SPb.ru

Правительство РФ выделило еще около 62 млрд рублей для финансовой поддержки в период пандемии коронавируса семей с детьми от 3 до 7 лет. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что нужно сделать для получения пособия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить ещё 61,8 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 млн человек», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Общая сумма средств на эти цели в 2020 году составит более 123 млрд рублей. Отметим, что финансовую помощь могут получить семьи, чьи доходы не превышают величину одного прожиточного минимума на человека. В среднем по стране это 5,5 тыс. рублей в месяц.

«Ситуация в экономике по-прежнему непростая. В поддержке нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и, конечно, люди, которые остались без работы. и семьи с детьми. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести», — заявил Михаил Мишустин.

Оформить пособие можно, подав электронное заявление на портале госуслуг либо при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Добавим, что 1 ноября вступил в силу упрощенный порядок оформления детских пособий. Теперь гражданам не нужно предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.

Назначение детских пособий началось с 1 июня. Инициативу ввести ежемесячные выплаты для россиян с детьми от трёх до семи лет озвучил президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.