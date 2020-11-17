В эти выходные петербуржцы и жители Ленобласти увидят северное сияние

В конце текущей недели жители Петербурга и Ленобласти смогут увидеть северное сияние. Об этом рассказала основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.

Об этом стало известно сегодня, 17 ноября. Фотограф рассказала, что в эти выходные — в пятницу, субботу и воскресенье — ожидается пик солнечной активности.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», Крапкина отметила, что лучший вид на природное явление открывается на Ладожском озере.

Напомним, северное сияние на небе появляется из-за столкновения заряженных частиц с атомами в верхних слоях атмосферы. Наблюдать за разноцветным небесным полотном чаще всего можно в период с сентября по март. Сияния зимой и летом происходят значительно реже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Ленобласти заметили северное сияние в конце сентября.