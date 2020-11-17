В России продажи кислородных подушек возросли в восемь раз за год

В России жители страны стали чаще покупать кислородные подушки. Продажи устройства возросли в восемь раз по сравнению с прошлым годом.

Данные об этом предоставила газета «Известия» со ссылкой на IT-компанию «Платформа ОФД», которая ежегодно обрабатывает около 44 млн заказов.

Уточняется, что в 2020 году продажи кислородных аэрозолей увеличились в 3,5 раза, а концентраторов – почти вдвое.

При этом вместе с ростом спроса возросла и цена. Стоимость концентратора стала больше в два раза – до 30 650 рублей. Что касается аэрозолей, то они подорожали на 21%. – до 380 рублей. Кислородные же подушки показали рост в 37%. Их стоимость увеличилась на 2 150 рублей

Причиной такого спроса стал коронавирус, считают в компании. Жители России пытаются обезопасить себя и своих близких, поэтому покупают даже такой товар впрок.

«Подобный ажиотаж, как правило, связан в том числе и с сарафанным радио, которое сообщает о дефиците того или иного товара в местной аптеке», – заявили эксперты.

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