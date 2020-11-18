Трамп самый популярный политик, в честь которого россияне называют своих собак

Трамп самый популярный политик, в честь которого россияне называют своих собак
Россияне называют собак в честь политиков. Фото: pixabay.com

Имя американского лидера Дональда Трампа стало назывательным в России. Именно в честь действующего президента США россияне чаще всего называют своих собак.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию, которая подвела данную статистику и составила рейтинг самых используемых имен политиков для собак.

Первое место занимает в рейтинге действующий президент США – Дональд Трамп. При этом имя его конкурента и будущего президента Америки, – Джозефа Байдена, россияне пока не использовали.

Кроме этого, на втором месте по популярности кличка в честь экс-президента США Обамы.

Еще в России есть 13 питомцев по имени Меркель, 10 Ельциных, а также 3 Макрона.

В редких случаях россияне используют имена советских политиков. Существует всего по две собаки с именем Сталин и Брежнев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка получила штраф за матерное слово в мессенджере WhatsАpр.

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