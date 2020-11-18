Петербуржцы напуганы пожарными машинами: в БКЗ «Октябрьский» проходят учения

Петербуржцы напуганы пожарными машинами: в БКЗ &#171;Октябрьский&#187; проходят учения
Пожарные учения в БКЗ "Октябрьский". Фото: Gazeta.SPb

Утром в среду, 18 ноября, большой концертный зал «Октябрьский» на Лиговском проспекте оказался оцеплен пожарной техникой и машинами скорой помощи. Жители Петербурга встревожены происходящим.

Горожане поделились новостями в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Прикрепив фотографии пожарных машин, участники группы высказали мнение, что в культурном учреждении произошло возгорание.

Между тем, как объяснили gazeta.spb.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице, в здании проходят плановые пожарные учения. Жители Петербурга могут быть спокойны — никаких чрезвычайных происшествий в БКЗ не случалось, ситуация под контролем специалистов.

Пожарные учения в БКЗ «Октябрьский». Фото: Gazeta.SPb
Пожарные учения в БКЗ «Октябрьский». Фото: Gazeta.SPb
Пожарные учения в БКЗ «Октябрьский». Фото: Gazeta.SPb

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что днем ранее в Колпинском районе города действительно произошел пожар. Вспыхнула заброшенная котельная на Ижорском заводе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
БКЗ «Октябрьский» новости спб пожарные учения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЦИК выдвинула в члены Горизбиркома Петербурга главу Курортного района ...
Снегопад задержал 14 рейсов из Петербурга
На «Авито» выставили объявление о продаже Boeing 757-230 за 262 млн рублей
Шесть человек пострадали в смертельном ДТП в Лодейном поле
В Петербурге прошли обыски по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии
В Петербурге задержали серийных угонщиков «Фордов»
Новый рекорд: в Петербурге за сутки зафиксировали 71 смерть от Covid-19
Движение по трассе М-10 в Ленобласти перекрыто из-за массового ДТП