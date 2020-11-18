Петербуржцы напуганы пожарными машинами: в БКЗ «Октябрьский» проходят учения

Утром в среду, 18 ноября, большой концертный зал «Октябрьский» на Лиговском проспекте оказался оцеплен пожарной техникой и машинами скорой помощи. Жители Петербурга встревожены происходящим.

Горожане поделились новостями в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Прикрепив фотографии пожарных машин, участники группы высказали мнение, что в культурном учреждении произошло возгорание.

Между тем, как объяснили gazeta.spb.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице, в здании проходят плановые пожарные учения. Жители Петербурга могут быть спокойны — никаких чрезвычайных происшествий в БКЗ не случалось, ситуация под контролем специалистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что днем ранее в Колпинском районе города действительно произошел пожар. Вспыхнула заброшенная котельная на Ижорском заводе.