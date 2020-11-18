Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Виталий Милонов заболел коронавирусом.

Тест показал положительный результат и парламентарий отправился на самоизоляцию, сообщает РИА «Новости».

«Коронавирус. Самоизолировался», — сказал он.

На карантине Милонов находится уже пятый день.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за время пандемии успели заразиться 130 депутатов, из которых 28 положили в больнице. Также коронавирусом заболели более 20 губернаторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в целом в России наблюдается тенденция стабилизации ситуации с пандемией Covid-19, несмотря на рост заболеваемости в некоторых регионах. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.