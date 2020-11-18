Петербуржцев предупредили о сильном ветре в четверг

В четверг, 19 ноября, в Петербурге ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 15 –18 м/с.

В МЧС советуют при таких погодных условиях убрать вещи с балкона и закрыть окна. Рекомендуется не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.

Рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей лучше обходить, а также держаться подальше от деревьев, мостов, эстакад и других высоких объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице намечается резкое ухудшение погодных условий. В среду, 18 ноября, ожидаются гололедица и шторм. По данным синоптиков, в Петербурге 18 ноября порывы ветра будут достигать 22 миллиметров в секунду.