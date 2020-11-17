В Петербурге ожидается сильный штормовой ветер 18 ноября

В Северной столице намечается резкое ухудшение погодных условий. В среду, 18 ноября, ожидаются гололедица и шторм.

По данным синоптиков, в Петербурге 18 ноября порывы ветра будут достигать 22 миллиметров в секунду. Кроме этого, водителей предупреждают о том, чтобы они были аккуратнее на дорогах, – возможна гололедица. Данные об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Петербургу во вторник, 17 ноября.

Точно такая же неприятная погода ожидает и Ленинградскую область. Порывы ветра будут достигать 23 миллиметров в секунду, а на восточном побережье Финского залива до 25.

Кроме этого, местами может пройти небольшой мокрый снег с дождем.

Сотрудники МЧС предупреждают петербуржцев о резком ухудшении погоды и призывают быть максимально подготовленными. А именно, стоит убрать автомобили в гараж или припарковать подальше от незащищенных для ветра предметов. Также стоит закрыть окна в доме, когда бушует сильный ветер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, когда жителям центральной части России стоит ждать появление снега.