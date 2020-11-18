В Ленобласти осудят четверых мужчин, которые убили женщину и закопали её в лесу, положив в мешок

В настоящее время следствием по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: lenobl.sledcom.ru

В настоящее время следствием по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: lenobl.sledcom.ru

В Бокситогорске завершилось расследование по факту обнаруженного в апреле 2020 года останков женщины, закопанного в мешке в лесном массиве неподалеку от деревни Замошье Бокситогорского района Ленобласти.

Как установило следствие, преступление было совершено еще в 201 году. Четверо злоумышленников находились в гостях у 60-летней погибшей в деревне Замошье. Приятели вместе распивал спиртное, а затем повздорили с хозяйкой вечера и избили её. От полученных травм женщина скончалась, и её труп решили сначала спрятать в подвале, а затем, с целью скрыть следы преступления, положили в мешок и закопали в лесном массиве вблизи деревни.

Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативников удалось установить причастных к совершению убийства. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть человека) направлено в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нетрезвая женщина звонила в полицию, угрожая взорвать кафе на проспекте Художников.