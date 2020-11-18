Квентин Тарантино напишет две книги

Режиссер Квентин Тарантино планирует написать две книги — новеллизацию картины «Однажды… в Голливуде» и сборник о кинематографе 1970-х годов. Об этом сообщает Deadline.

Как пишет издание, режиссер заключил контракт с издательством HarperCollins. По условиям контракта он выпустит две книги. В книге «Однажды… в Голливуде» будет более подробно рассказано о персонажах. Также Квентин Тарантино раскроет ряд сцен, которые не были представлены в финальной версии фильма.

Сборник о кинематографе будет называться Cinema Speculation. В книге режиссер представит свои эссе и рецензии на фильмы того периода.

Планируется, что «Однажды… в Голливуде» выйдет летом 2021 года. Дата выхода сборника Cinema Speculation пока не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легендарный американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино рассказал о лучших, по его мнению, кинокартинах, вышедших за последнюю декаду.Тарантино считает, что бесспорно лучшим за последние десять лет является фильм Дэвида Финчера под названием «Социальная сеть»,