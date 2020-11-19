В России дефицит Sony PlayStation 5 на старте продаж 19 ноября

В России дефицит Sony PlayStation 5 на старте продаж 19 ноября
PlayStation 5. Скриншот: YouTube/PlayStation

В четверг, 19 ноября, в России стартовали продажи консолей нового поколения от Sony. В магазинах нехватка приставок PlayStation 5.

Как сообщает ТАСС, на данный момент новые консоли невозможно купить в официальных магазинах, а предзаказ на товар ретейлеры закрыли еще в начале месяца.

Проблема связана с высоким спросом на PlayStation 5. Официальный предзаказ был открыт еще в сентябре 17 числа. Отмечается, что уже даже на этот момент консоль с предоплатой невозможно было купить в России ни у одного представителя Sony.

На данный момент консоли отсутствуют в магазинах Sony, а также в магазинах техники, данным на 19 ноября.

«Мы ждем поступления к нам на склад и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее начать доставки. Как только консоли поступят в магазины, все, кто оформил предзаказ, сразу смогут получить их», – рассказали ТАСС в «М.Видео — Эльдорадо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи пожаловались на проблемы в работе новой PlayStation 5.

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