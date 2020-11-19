В России банки резко снизили одобрение ипотеки из-за Covid-19

В России стало сложнее приобрести квартиру в ипотеку. В октябре больше трети желающих получили отказы на покупку недвижимости в кредит.

Данные об этом посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает РБК.

Отмечается, что доля положительных решений упала на 4,3% в октябре месяце. По словам экспертов, такого низкого показателя не было даже в первую волну пандемии.

Кроме этого, снизились и одобрения по другим кредитам. Получить деньги от банков по розничным кредитам в стране смогли только 34% обращающихся россиян. Что касается кредитов наличными, то уровень одобрения упал на 31,4%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, стоит ли сейчас брать квартиру в ипотеку, несмотря на экономические трудности.

Покупка жилья в кредит остается весьма востребованной даже в эпидемию коронавируса. К тому же, в настоящее время фиксируются рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам.