Полиция задержала группу угонщиков автомобилей в Петербурге и Карелии

Группировка автоворов специализировалась на кражах иномарок. Преступники сбывали машины по всей России, а при краже использовали резиновые маски.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 17 ноября, в результате оперативных мероприятий были задержаны участники группировки. Ими оказались 38-летний житель Карелии, 35-летний житель Петербурга из Якутии и 39-летний уроженец Риги из Ленобласти.

По версии следствия, житель Карелии «гастролировал» в Санкт-Петербург к двум своим соучастникам и выполнял как раз-таки роль исполнителя хищений, взламывая замки автомобилей и угоняя их, в то время как соучастники в резиновых масках и париках следили за обстановкой. Похищенные автомобили отгоняли в гараж на проспекте Народного Ополчения для дальнейшей переделки и реализации.

На данный момент установлена причастность мужчин как минимум к 4 фактам хищений автомобилей марок «Lexus NX200», «Cadillac XT5», «Toyota RAV4», «Lexus RX350».

Подозреваемые задержаны, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что полиция задержала группу автоугонщиков автомобилей «Рено» в Петербурге и Ленобласти.