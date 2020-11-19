Петербургский бизнесмен ответит перед судом за некачественную поставку насосов

Петербургский бизнесмен ответит перед судом за некачественную поставку насосов
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

В Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора организации по производству лопастых гидравлических машин. Он обвиняется в мошенничестве.

Преступный инцидент произошел в мае 2015 года. По данным следствия, обвиняемый, действуя с целью увеличения прибыли возглавляемого им предприятия, представил четыре не соответствующих нормативно-технической документации и условиям договора электронасоса с установленными в них четырьмя электродвигателями, а также сфальсифицированной документацией на общую сумму более 13 млн рублей и организовал их поставку.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, в ходе расследования обвиняемый возместил причиненный ущерб путем закупки и поставки двигателей надлежащего качества.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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