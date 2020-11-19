Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе

Свидетельства о браке молодоженам продолжат выдавать, но только ради торжественности церемонии. Фото: pixabay.com

Свидетельства о браке молодоженам продолжат выдавать, но только ради торжественности церемонии. Фото: pixabay.com

Сайт Федеральной налоговой службы заявляет, в скором времени в России уйдут в прошлое бумажные свидетельства о расторжении брака.

До конца года в облачном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) появятся 525 миллионов оцифрованных записей — сведения с 1926 года, которые до этого момента хранились в бумажном виде. В дальнейшем ведомство планирует продолжать переход на реестровую модель и откажется от некоторых видов бумажных свидетельств, включая бланк о разводе.

Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что новая система позволила правительству РФ эффективно оказать поддержку семьям с детьми, оперативно обработав 77 млн записей. Теперь родителям нет необходимости лично ходить по ведомствам, доказывая наличие детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минстрой намерен изменить статус апартаментов: амнистировать уже существующие и наложить запрет на их строительство в будущем.