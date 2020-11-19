Во Всеволожском районе Ленобласти пешеход попал под колеса автомобиля

Во Всеволожском районе Ленобласти пешеход попал под колеса автомобиля
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером в четверг, 19 ноября, на подъезде к поселку имени Морозова в Ленинградской области автомобиль сбил пешехода.

По словам очевидцев, пострадавший лежит на асфальте без движения, ему не оказывают помощь.

«На подъезде к посёлку им. Морозова, перед переездом у станции 21км. Похоже кого-то сбили, лежит без движения», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети также опубликовано видео с места происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной информации, пешеход передвигался по обочине дороги. В темноте водитель не увидел его и сбил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Ушаковском мосту произошло ДТП с участием двух машин. Транспортные средства сильно затрудни проезд для других автомобилей. Авария случилась сегодня, 19 ноября, на участке в сторону Черной речки.

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