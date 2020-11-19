На пересечении проспектов Просвещения и Художников водитель BMW, уходя от погони, врезался в троллейбус

В Петербурге в ночь на 20 ноября водитель автомобиля BMW пытался скрыться от полиции и врезался в троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспектов Просвещения и Художников.

«За BMW М3 гнались полицейские. Погоню остановил троллейбус на перекрестке Просвещения и Художников. Водитель при попытке сбежать был задержан сотрудниками полиции», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, передняя часть иномарки разбилась вдребезги. Троллейбус не пострадал. Водитель легковушки пытался убежать, однако его удалось задержать сотрудникам полиции. По словам очевидцев, в задержании принимали участие десять нарядов полиции. Причины погони не сообщаются.

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