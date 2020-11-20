Сотрудникам ГИБДД выдадут новые приборы для выявления нетрезвых водителей

Наличие наркотиков в организме можно будет установить за 15 секунд. Фото: Baltphoto

Наличие наркотиков в организме можно будет установить за 15 секунд. Фото: Baltphoto

Определить наличие запрещенных веществ в организме водителя станет проще. Сотрудники ГИБДД получат новые приборы, которые позволяют мгновенно определить степень опьянения автомобилиста.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. Отмечается, что новый прибор позволит определять в крови человека не только алкоголь, но и наличие запрещенных наркотических препаратов.

«И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков). Такие проверки должны быть внедрены», – заявил Михаил Черников.

Определять запрещенные препараты новый прибор сможет через слюну или выдыхаемый воздух. Процедура будет занимать всего несколько секунд. Автоинспекторы смогут в течение 15 секунд выявить нарушителей на дорогах.

Кроме этого, при выявлении наркотических веществ или алкоголя в организме, инспектор будет отправлять водителя на медосвидетельствование. Сесть за руль нарушитель больше не сможет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобили ГИБДД оснастят камерами фиксации нарушений.