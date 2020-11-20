Эксперты назвали периоды крупных скидок, которые выигрывают у «черной пятницы»

Более половины российских магазинов производят искусственное завышение цен в «черную пятницу».

По данным директора медиапроектов Mail.ru Group Дмитрия Рябинина, честные скидки в «черную пятницу» можно найти только у каждого четвертого продавца. При этом есть периоды, когда скидки для покупателей более выгодны, передает слова эксперта «Прайм».

В основном, топ скидок намечен на начало года. В этот период обычно падают продажи и магазины вводят системы скидок, которые могут оказаться полезными. Кроме этого, бывают и сознательные сливы продукции по ценам ниже закупочной. Покупатель сможет купить не только одну вещь, а сразу несколько.

«Скидки выше 30% – это чаще всего осознанный убыток. Либо неликвид для расчистки склада, либо штучный товар в расчете на повышение проходимости, посещаемости и как результат — выручки по другим позициям», – заявил Дмитрий Рябинин.

Также эксперт советует покупателям сверят товары на различных площадках в интернете. Или можно использовать специальные приложения для отслеживания динамики цен на товар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России допустили падение курса доллара до 45 рублей.