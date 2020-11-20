В Петербурге с 21 ноября до мая 2021 года ограничат движение по ряду улиц

В Северной столице из-за дорожных работ движение на различных участках будет ограничено. На некоторых улицах трафик перекроют полностью.

Так, с 21 по 22 ноября на Торфяной дороге от улицы Оптиков до Заусадебной улицы будут прокладываться инженерные сети. Движение в этом месте будет ограничено. Работы проводит ООО «Сэтл Сити». С того же числа по 2 декабря будет затруднено движение по Петроградской набережной и Пинскому переулку. Там будут прокладывать газопровод силами ООО «ПетербургГаз».

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, движение по Кирилловской улице нарушит реконструкция теплосети. С 21 ноября по 2 января 2021 года и с 21 апреля по 7 мая следующего года движение будет закрыто от улицы Моисеенко до 10-й Советской улицы. Далее, с 8 по 9 мая 2021 года движение будет закрыто по улице Моисеенко до Новгородской улицы. Работы проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Работы по прокладке газопровода также пройдут на Рыбинской улице: с 24 ноября по 21 февраля 2021. Движение транспорта от Черниговской улицы до набережной Обводного канала будет ограничено. Подрядчик работ — ООО «ПетербургГаз».

Кроме того, на проспекте Народного ополчения с 24 ноября по 25 января 2021 запланирован ремонт путепровода. Рабочие «Дирекции транспортного строительства» ограничат движение до Авангардной улицы. В ночное время проезд будет полностью закрыт.

Также до 30 декабря будет ограничено движение транспорта по Ириновскому проспекту от Бокситогорской улицы до улицы Передовиков. Работы проводит АО «НИК».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по-прежнему действует желтый уровень погодной опасности.