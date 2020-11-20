Ветер не оставит Петербург в покое и в пятницу: пострадали уже 18 светофоров и человек

Ветер продолжает донимать жителей Петербурга. В городе по-прежнему действует желтый уровень погодной опасности. Между тем, пострадать уже успели не только светофоры и деревья, но и люди.

«Погода потенциально опасна», — гласит предупреждение Гидрометцентра России. Действовать оно будет до часа ночи 21 ноября.

О том, что шквалистый ветер сохранится в Петербурге и в пятницу, 19 ноября, ранее предупреждали и в региональном управлении МЧС. Уточнялось, что ветер может разогнаться до 20 м/с. Кроме того, утром на дорогах обещали гололедицу.

Какие сюрпризы ветер готовит Северной столице на уходящей неделе, — вопрос. За прошедшие два дня он уже успел натворить бед.

Так, только накануне, по данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, спасателям пришлось совершить 44 выезда, устраняя последствия сильного ветра. В четверг ветер повалил 18 светофоров, 14 конструкций, которые были слабо закреплены и 12 деревьев. Пострадал даже один человек.

Как писала gazeta.spb.ru, накануне по благоустройству днем поспешил закрыть сады и скверы. Горожан и гостей города перестали пускать в Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

Горожан также просили не парковать под деревьями машины. Впрочем, некоторые автомобили все-таки пострадали. Так, дерево прямо на авто свалило на улице Венеева. Рухнувший светофор повредил два автомобиля у Володарского моста.

Уровень воды в городе ветер пока серьезно не поднимает. Так, в акватории Финского залива он вырос только на 43 сантиметра.