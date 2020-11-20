В Петербурге за день освободили 10 тысяч «квадратов» земли от незаконных автостоянок

Сотрудники за день освободили более 10 тыс. кв. метров земли. Фото: Пресс-служба ККИ

Сотрудники за день освободили более 10 тыс. кв. метров земли. Фото: Пресс-служба ККИ

В Петербурге сотрудники Комитета по контролю за имуществом за один день освободили более 10 тыс. «квадратов» земли от незаконных автостоянок.

Без соответствующих документов земельные участки, находящиеся в собственности города, использовали предприятия у дома 2 на проспекте Косыгина, вблизи дома 20 на Лабораторном проспекте, у дома 19 по улице Кустодиева, на проспекте Металлистов, 15, рядом с домом 5 на Комендантском проспекте, у дома 6 на Вилеровском переулке и на Белградской улице (у пересечения с улицей Димитрова).

Как сообщили в пресс-службе ККИ, на указанных участках располагались площадки для хранения автомобилей, размещения металлических контейнеров и автостоянки. Сотрудникам комитета пришлось освобождать их в принудительном порядке.

В отношении нарушителей возбудили административные производства за самовольное размещение (установку) и перемещение элементов благоустройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ выселил бар «Дымный Джонни» на Лиговском за незаконное использование помещения. После проверки, проведенной на Лиговском проспекте, 64-66, выяснилось, что помещение площадью 120 «квадратов» на цокольном этаже используется без разрешения — последний арендатор накопил долг около 1 млн рублей.