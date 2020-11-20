У Гостиного двора произошла массовая гибель голубей. Их чем-то покормила девушка

В центре Петербурга местные жители заметили мертвых голубей. В объективы камер видеонаблюдения попала девушка, покормившая птиц, которые после упали замертво.

Инцидент произошел около 9:43 в пятницу, 20 ноября. От 10 до 12 тушек пернатых прохожие заметили на Невском проспекте у станции метро «Гостиный двор». На опубликованных на портале 78.ru кадрах видно, как по пешеходной зоне прошла девушка в темной одежде. Она что-то бросила из сумочки птицам. Через некоторое время голуби упали замертво.

Больше никаких людей, чем-либо подкармливавших голубей в это время, не было. Эксперты комитета по природопользованию пока не сделали заключение о причине смерти птиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем запрещено кормить птиц зимой. В этот время им необходимо гораздо больше пищи для поддержания жизни, но естественные корма становятся недоступными – насекомые спрятаны в почве, семена и ягоды скрыты под слоем снега.