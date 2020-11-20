Спасатели отговорили девушку прыгать с Тучковского моста

Также на помощь горожанке пришли психологи.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 ноября, спасли 18-летнюю горожанку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу. Спасателей вызвали прохожие, которые заметили странную девушку – она намеревалась прыгнуть в воду с Туковского моста. На место прибыли сотрудники ведомства, которые смогли отговорить ее от глупой идеи. Также они подключили психологов – они поговорили с девушкой и дали ей профессиональные советы.

В результате девушку осмотрели медики. Сейчас она находится в безопасности и ничего не угрожает ее жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный канал». Пассажиры, пока дебошир находился внизу, просили его «дать дорогу» поездам и не мешать движению и другим людям, которые не могут уехать.