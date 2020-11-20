Бондаренко рассказал об усилении контроля за уборкой дорог

Он отметил, что в связи со снегопадом дорожные службы должны быть готовы к ликвидации последствий непогоды.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что в связи с первым в 2020 году снегопадом нужно усилить контроль за уборкой дорог. Своим мнением он поделился в ходе рабочего совещания с председателем Комитета по благоустройству Сергеем Малининым, сообщили в пресс-службе Смольного.

Он подчеркнул, что важно оперативно реагировать на кратковременные, но интенсивные снегопады в разных районах города. Малинин заверил, что службы готовы к вызовам погоды: в эту пятницу, 20 ноября, на уборку выходили почти 700 уборочных машин и 1,3 тысяч дворников.

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