Жителей Ленобласти предупреждают о метели и урагане

В регион приходит настоящая зима.

В Ленинградской области в ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, будет очень снежно и ветрено. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Синоптики отмечают, что на населенные пункты обрушатся ураган и метель, так что местным жителям пора доставать теплые куртки и ботинки.

Температура воздуха составит около минус двух градусов днем и минус четырех градусов ночью. В некоторых районах воздух сможет прогреться до плюсовой температуры, но пользы от этого будет мало в связи с сильным ветром. Он, к слову, разгонится до 11 метров в секунду 21 ноября, а в воскресенье и до 20 метров.

Спасатели предупреждают автомобилистов о сильном гололеде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ожидается рекордно теплая погода 19 ноября.