Жителей Ленобласти предупреждают о метели и урагане

Жителей Ленобласти предупреждают о метели и урагане
В регион приходит холодная зима. Фото: Pixabay

В регион приходит настоящая зима.

В Ленинградской области в ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, будет очень снежно и ветрено. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Синоптики отмечают, что на населенные пункты обрушатся ураган и метель, так что местным жителям пора доставать теплые куртки и ботинки.

Температура воздуха составит около минус двух градусов днем и минус четырех градусов ночью. В некоторых районах воздух сможет прогреться до плюсовой температуры, но пользы от этого будет мало в связи с сильным ветром. Он, к слову, разгонится до 11 метров в секунду 21 ноября, а в воскресенье и до 20 метров.

Спасатели предупреждают автомобилистов о сильном гололеде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ожидается рекордно теплая погода 19 ноября.

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Жителей Ленобласти предупреждают о метели и урагане
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