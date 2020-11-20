Баскетбольный «Зенит» обыграл «Альбу»

Встреча завершилась со счетом 73:66.

Баскетбольный петербургский клуб «Зенит» 20 ноября встретился с берлинским «Альбу» в рамках десятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Спортсмены отправились в Берлин и смогли выиграть со счетом 73:66.

Больше всего в составе «Зенита» отличились Уилл Томас и Артурас Гудайтис, которые принесли команде 17 и 16 очков соответственно. У «Альбы» активнее всего играл Бен Ламмерс, но это не помогло немцам победить.

Напоминаем, что в следующий раз петербургский клуб сыграет с «Жальгириса» 26 ноября.

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